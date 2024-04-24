KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Nisan 2024 21:34
Aday memurluk olayı nedir? Her memur aday memur olarak mı başlıyor?

atıyorum ben merkezi atamadan atandım. aday memur olarak mı başlayacağım göreve ? bu aday memurluk süresinde eğer başarısız olursak görevimize son veriyorlarmış bu doğru mu ? bu başarısızlığın kıstası ne ? o kadar çalışıp atandıktan sonra böyle uyduruk bi sebepten dolayı tekrar başa dönmeyi istemiyorum.


historival
24 Nisan 2024 21:55
adayken aşırı davranışlar sergilemen veya disiplin cezası alman lazım bence çok yaşanan bir durum değildir bu

schopenhauerizm
Aday Memur
24 Nisan 2024 22:00

sınava falan giriyormuşuz 2 tane. geçemezsen kesiliyormuş memurluka ilişiğin. duymuyoruz falan diye olmuyor anlamına gelmez bence sıkıntılı bi duruma benziyor.

historival, 50 dk. önce
adayken aşırı davranışlar sergilemen veya disiplin cezası alman lazım bence çok yaşanan bir durum değildir bu

muh18
Şef
24 Nisan 2024 22:09

2 tane sınav var. basit sınavlar ama ciddiye alın. kalırsanız atılırsınız.


schopenhauerizm
Aday Memur
24 Nisan 2024 22:19

istisnasız her memurlukta var mı bu ? yani kadroya göre değişmiyor mu atıyorum psikolog olarak atandım ben sorular psikoloji ile ilgili mi olacak ?

muh18, 36 dk. önce

2 tane sınav var. basit sınavlar ama ciddiye alın. kalırsanız atılırsınız.

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