Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Nisan 2024 21:35
Yönetici atama başvuruları kurum onayı

Yönetici atama başvurusunu yaptık kurum akşama kadar onaylayamadı evrakları teslim edemedik.

Sistemde sıkıntı var sanki.

Ama nasıl oluyorsa bazı illerde onaylar yapılmış.

Benim gibi kurum onayını olmayan var mı


tonya61
Aday Memur
24 Nisan 2024 22:34
Yarın son sanırım,benim başvurum da henüz onaylanmadı.
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