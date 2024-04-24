Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Nisan 2024 22:10
Rotasyon ne zaman gelecek

Bakanımız Yusuf tekinin seçimden sonra aynı okulda 12 yılını dolduranlar için rotasyon getireceği haberleri vardı, bu durum devam ediyor mu ? Yeni bir gelişme var mı ? Bazı haber sitelerinde aynı okulda 12 yılını dolduranların bilgilerinin toplandığı söylenmişti


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
24 Nisan 2024 22:41

Gelmezzz


Yamyamav
Şef
24 Nisan 2024 22:42

Öğretmene rotasyon imkansız. Sendikalar ayağa kalkar.

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