Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Nisan 2024 22:11
aylık fazia mesai 7 saatin altındaysa ödenmiyor
bunun bana mantıklı açıklamasını yapacak olan var mı her ay 3-4 saat fazlası çıkan bir personele, ödenmiyor? bu ne saçma bir durum

Çok Yazılan Konular

2024/5 atama sms gelmeyenler !(Sağlık-Sen) ile (Türk Sağlık-Sen) istifa için daha ne olması gerekiyor?2024/5 işe başlamaİzin birimi raporum için savunma istiyorperfüzyonist maaşları2024/5il sağlık müdürlüğü Bel fıtığı ve fizik tedavi için heyet raporu alan var mı?İller arası tayinden sonra geri dönebilmek mümkünmüdürÜniversite hastanesinden istifa süreci.

Sözlük

vanilya 2 joe biden 1 elin armut mu topluyor 1 apartman yönetim toplantısı 1 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı 4 şile ormanlarında görülen leopar 4 nightcrawler 1 üstüne vazife olmayan ne varsa ilgilenenler 2 herbokolog 1 hafta 1

Son Haberler

Avcılar'da kuzenini öldürüp polise teslim olduEnerji alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da42 kişinin öldüğü binanın müteahhidi: Yönetmeliklerin çok çok üstünde bir deprem olduYaklaşık 100 yıldır kayıptı: 32 milyon dolara alıcı buldu6 gün haber alınamadı, evde uyurken bulundu

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?