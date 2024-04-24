aylık fazia mesai 7 saatin altındaysa ödenmiyor

bunun bana mantıklı açıklamasını yapacak olan var mı her ay 3-4 saat fazlası çıkan bir personele, ödenmiyor? bu ne saçma bir durum

bunun bana mantıklı açıklamasını yapacak olan var mı her ay 3-4 saat fazlası çıkan bir personele, ödenmiyor? bu ne saçma bir durum