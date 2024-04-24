Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Nisan 2024 22:14
ihraç olanlar bilgi paylaşımı
375 KHK ihraçları örnek kararlar ve bilgi alışverişi

Shorlok19
Aday Memur
24 Nisan 2024 22:16
merhaba arkadaşlar yeni gurup ihraç olanların karar paylaşımları ve bilgi alışverişi için kurdum.. inşallah güzel haberler paylaşacağımız bir sayfa olur
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