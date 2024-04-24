Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : swat3410
Çok Yazılan Konular
Taltif ücretleri hesaplara yatmışİcralık polisler tek başlıkEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıTrafikçilere bayram ödüllendirmesi27 Aralık'ta açığa alınan memurlarDüğünüm olmasına rağmen senelik izin vermiyorlarSeçimde görevli olmamıza rağmen listeye ismimiz yazılmadı2024 genel atama dönemi2. şark hizmet süresi minimum ne kadar süredir?Hapis cezasının memuriyete etkisi ne olur?
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?