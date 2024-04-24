ARKADAŞLAR RAMAZAN AYINDA YOL VERMEME OLAYI YAŞADIM KADININ TEKİYLE VE KADIN ÜZERİME ZİMMETLİ DEVLETİN ARACININ KAPUTUNU ÇİZDİ VE BENDE ŞİKAYETÇİ OLDUM MALA ZARAR VERMEDEN BİR İŞYERİNİN KAMERA KAYDINDA ÇİZDİĞİ GÖZÜKÜYOR DELİL OLARAK SUNDUM. HERNEYSE BUGUN ÖĞRENDİM Kİ HAKKIMDA İDARİ SORUŞTURMA AÇILMIŞ BU KONUYLA İLGİLİ BANA BİRAZ SAÇMA GELDİ ŞİKAYETÇİ OLMASAM SORUŞTURMA AÇILMAYACAK BEN DEVLETİN MALİ DİYE ŞİKAYETÇİ OLUYORUM SORUŞTURMA GEÇİRİYORUM SİZCE BU SORUŞTURMANIN AKIBETİ NE OLUR BİLEN BİRİLERİ YARDIMCI OLABİLİR Mİ

ARKADAŞLAR RAMAZAN AYINDA YOL VERMEME OLAYI YAŞADIM KADININ TEKİYLE VE KADIN ÜZERİME ZİMMETLİ DEVLETİN ARACININ KAPUTUNU ÇİZDİ VE BENDE ŞİKAYETÇİ OLDUM MALA ZARAR VERMEDEN BİR İŞYERİNİN KAMERA KAYDINDA ÇİZDİĞİ GÖZÜKÜYOR DELİL OLARAK SUNDUM. HERNEYSE BUGUN ÖĞRENDİM Kİ HAKKIMDA İDARİ SORUŞTURMA AÇILMIŞ BU KONUYLA İLGİLİ BANA BİRAZ SAÇMA GELDİ ŞİKAYETÇİ OLMASAM SORUŞTURMA AÇILMAYACAK BEN DEVLETİN MALİ DİYE ŞİKAYETÇİ OLUYORUM SORUŞTURMA GEÇİRİYORUM SİZCE BU SORUŞTURMANIN AKIBETİ NE OLUR BİLEN BİRİLERİ YARDIMCI OLABİLİR Mİ