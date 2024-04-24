Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Nisan 2024 22:42
Kamu malına zarar verme, idari soruşturma

ARKADAŞLAR RAMAZAN AYINDA YOL VERMEME OLAYI YAŞADIM KADININ TEKİYLE VE KADIN ÜZERİME ZİMMETLİ DEVLETİN ARACININ KAPUTUNU ÇİZDİ VE BENDE ŞİKAYETÇİ OLDUM MALA ZARAR VERMEDEN BİR İŞYERİNİN KAMERA KAYDINDA ÇİZDİĞİ GÖZÜKÜYOR DELİL OLARAK SUNDUM. HERNEYSE BUGUN ÖĞRENDİM Kİ HAKKIMDA İDARİ SORUŞTURMA AÇILMIŞ BU KONUYLA İLGİLİ BANA BİRAZ SAÇMA GELDİ ŞİKAYETÇİ OLMASAM SORUŞTURMA AÇILMAYACAK BEN DEVLETİN MALİ DİYE ŞİKAYETÇİ OLUYORUM SORUŞTURMA GEÇİRİYORUM SİZCE BU SORUŞTURMANIN AKIBETİ NE OLUR BİLEN BİRİLERİ YARDIMCI OLABİLİR Mİ


Blueman99
Aday Memur
24 Nisan 2024 22:50

Soruşturma açılması normaldir çünkü kamu malına zarar var nasıl olduğunu sorarlar olur biter kafana takacak olumsuz bir durum yok


butterfly345
24 Nisan 2024 22:53
adli yönden uyapa bile düşmedi dava emniyet adlı yargıdan daha hızlı davranmış. ifadelere ulaşabiliyor sonuçta olaya gelen polislere bile mukavemet gösterdi çizen şahıs anlam veremediğim nokta haksız tarafın ben olmadığım ama soruşturma geçiren ben olmam
Blueman99, 3 saat önce

Soruşturma açılması normaldir çünkü kamu malına zarar var nasıl olduğunu sorarlar olur biter kafana takacak olumsuz bir durum yok


Blueman99
Aday Memur
24 Nisan 2024 23:31

Sana soruşturma açılması suçlu oldugun anlamina gelmez örnek vereyim çalışırken maddi hasarlı trafik kazasına karissan bile haklı olsan yine sana idari soruşturma açılır bu olağan birşey adli olayla alakası yok sadece savcı şikayetçi olduğun için mahkemeye sevk eder mahkemede ifadenizi verirsiniz zaten mukavet konuları genelde mahkemeyle sonuçlanir kafaya takacak birşey yok

butterfly345, 3 saat önce
adli yönden uyapa bile düşmedi dava emniyet adlı yargıdan daha hızlı davranmış. ifadelere ulaşabiliyor sonuçta olaya gelen polislere bile mukavemet gösterdi çizen şahıs anlam veremediğim nokta haksız tarafın ben olmadığım ama soruşturma geçiren ben olmam

butterfly345
24 Nisan 2024 23:36
teşekkürler
Blueman99, 2 saat önce

Sana soruşturma açılması suçlu oldugun anlamina gelmez örnek vereyim çalışırken maddi hasarlı trafik kazasına karissan bile haklı olsan yine sana idari soruşturma açılır bu olağan birşey adli olayla alakası yok sadece savcı şikayetçi olduğun için mahkemeye sevk eder mahkemede ifadenizi verirsiniz zaten mukavet konuları genelde mahkemeyle sonuçlanir kafaya takacak birşey yok


KüççükPolis
Aday Memur
25 Nisan 2024 00:23
şu anda haklı olduğunu sen biliyorsun idare bilmiyor bunun için soruşturma açıyor kendisi de öğreniyor konu bundan ibaret
Blueman99, 2 saat önce

Sana soruşturma açılması suçlu oldugun anlamina gelmez örnek vereyim çalışırken maddi hasarlı trafik kazasına karissan bile haklı olsan yine sana idari soruşturma açılır bu olağan birşey adli olayla alakası yok sadece savcı şikayetçi olduğun için mahkemeye sevk eder mahkemede ifadenizi verirsiniz zaten mukavet konuları genelde mahkemeyle sonuçlanir kafaya takacak birşey yok


KüççükPolis
Aday Memur
25 Nisan 2024 00:24
şu anda haklı olduğunu sen biliyorsun idare bilmiyor, soruşturma açıyor ve o da öğreniyor konu bundan ibaret
butterfly345, 3 saat önce
adli yönden uyapa bile düşmedi dava emniyet adlı yargıdan daha hızlı davranmış. ifadelere ulaşabiliyor sonuçta olaya gelen polislere bile mukavemet gösterdi çizen şahıs anlam veremediğim nokta haksız tarafın ben olmadığım ama soruşturma geçiren ben olmam

Engin-ZerbestiLL
Aday Memur
25 Nisan 2024 00:33
Müşteki şüpheli ifade vermissindir ondan avilmistir

butterfly345
25 Nisan 2024 00:40
evet öyle oldu karakoldaki mukayit yanlış aktardı konuyu savcıya savcıda müşteki şüpheli istedi
Engin-ZerbestiLL, 1 saat önce
Müşteki şüpheli ifade vermissindir ondan avilmistir
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