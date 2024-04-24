Kamu malına zarar verme, idari soruşturma

adli yönden uyapa bile düşmedi dava emniyet adlı yargıdan daha hızlı davranmış. ifadelere ulaşabiliyor sonuçta olaya gelen polislere bile mukavemet gösterdi çizen şahıs anlam veremediğim nokta haksız tarafın ben olmadığım ama soruşturma geçiren ben olmam

adli yönden uyapa bile düşmedi dava emniyet adlı yargıdan daha hızlı davranmış. ifadelere ulaşabiliyor sonuçta olaya gelen polislere bile mukavemet gösterdi çizen şahıs anlam veremediğim nokta haksız tarafın ben olmadığım ama soruşturma geçiren ben olmam