KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


24 Nisan 2024 22:44
Sahil güvenlik alımları

Ben bilgisayar programcılığı mezunuyum. Acaba sahil güvenlik diğer birlikler gibi dış kaynaktan bilgisayar alanı için dış kaynaktan astsubay alım yapıyor mu? Ayrıca tavsiye ediyor musunuz

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