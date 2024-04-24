KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


24 Nisan 2024 23:03
Sahil güvenlik çalışma saatleri

Sahil güvenlikte astsubay olmak istiyorum. Acaba çalışma saatleri kaç. Nöbet olayını biliyorum nöbet olmadığı takdirde memur gibi haftasonları tatil mi oluyor

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