Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Nisan 2024 23:11
tayin iptal bilgi
arkadaşlar eğitim tayini kurumdan ayrılış yaptırmadan iptal edilirse 1 yıllık cezadan sonra eğitim tayini tekrardan yapılabilir mi emsal yaşayıp tecrübelerinizi söylerseniz çok sevinirim

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