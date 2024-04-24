Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Nisan 2024 23:56
Lütfen bilen yardımcı olsun
Arkadaşlar, ben kadrolu sağlık teknikeriyim. 1 eylüldeki KPSS'ye girip, sağlık bakanlığının başka bir bölümüne hiçbir zaman kaybı olmadan atanabilir miyim? Lütfen bilenler, bununla ilgili bir haber varsa linkiyle beraber yorum yapabilir mi?

Çok Yazılan Konular

2024/5 atama sms gelmeyenler !(Sağlık-Sen) ile (Türk Sağlık-Sen) istifa için daha ne olması gerekiyor?2024/5Eş durumu tayini zamanı?2024/5 SMS GELMEYEN KİŞİLERHEMŞİRELİKTE KADEME DERECEUNVAN DEĞİŞİKLİĞİil sağlık müdürlüğü engelledi raporuyla araç alan var mı? İller arası tayinden sonra geri dönebilmek mümkünmüdür

Sözlük

üstüne vazife olmayan ne varsa ilgilenenler 2 karadut 2 yavaş 1 ulusal egemenlik 1 herbokolog 1 Papua Yeni Gine 1 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı 4 vanilya 2 apartman yönetim toplantısı 1 heidi 1

Son Haberler

Facebook'ta siyasi paylaşım yapan memur atılabilir mi?%0 Faizli 25.000 TL'yi Kaçırma!25 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıklarıÖzgür Özel'den öğretmen atama ve mülakat açıklamasıAnkara'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?