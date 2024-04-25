Sozlesmi personel özlük haklari

Arkadaslar merhaba forumu baya taradım ama net olarak bir cevap alamadım iki sorum var yardımcı olabilirseniz çok sevinirim 1) Geçen ay atandım henüz kurumum çağırmadi 9 aylık bebeğim var, ise basladigimda ücretsiz izine ayrilabiliyor muyum/ ayrilabiliyorsam ne kadar süre? 2) Eşim özel sektörde bir kurumda 3.5 yıldır çalışıyor ben farklı bir şehire atandım , eşimin memleketine 1 senede mi yoksa 4 senede mi eş durumundan tayin isteyebiliyor um?

Arkadaslar merhaba forumu baya taradım ama net olarak bir cevap alamadım iki sorum var yardımcı olabilirseniz çok sevinirim 1) Geçen ay atandım henüz kurumum çağırmadi 9 aylık bebeğim var, ise basladigimda ücretsiz izine ayrilabiliyor muyum/ ayrilabiliyorsam ne kadar süre? 2) Eşim özel sektörde bir kurumda 3.5 yıldır çalışıyor ben farklı bir şehire atandım , eşimin memleketine 1 senede mi yoksa 4 senede mi eş durumundan tayin isteyebiliyor um?