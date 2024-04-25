Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


25 Nisan 2024 00:33
Sozlesmi personel özlük haklari
Arkadaslar merhaba forumu baya taradım ama net olarak bir cevap alamadım iki sorum var yardımcı olabilirseniz çok sevinirim 1) Geçen ay atandım henüz kurumum çağırmadi 9 aylık bebeğim var, ise basladigimda ücretsiz izine ayrilabiliyor muyum/ ayrilabiliyorsam ne kadar süre? 2) Eşim özel sektörde bir kurumda 3.5 yıldır çalışıyor ben farklı bir şehire atandım , eşimin memleketine 1 senede mi yoksa 4 senede mi eş durumundan tayin isteyebiliyor um?

Elifatma
Aday Memur
25 Nisan 2024 00:41

Benim de bebegim var ve yeni atamam oldu. başvuru sırasında sorduğumda bebek 24 aylık olana kadar ücretsiz izin alabileceğimi söylediler. Ancak diğer sorunuzun cevabından emin değilim. Hayırlı olsun bu arada :)

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