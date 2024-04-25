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Editörler : oto-danisman-expert


25 Nisan 2024 00:57
Kocaeli Derince satılık Arsa

Derince ilçesinde bulunan çarşıya yakın, 176 m2, 3,5 kat ve 1.2 emsal, konut imarlı, köşe parsel satılıktır. Fiyat 2.000.000... İstanbul Çatalca veya Şile taraflarındaki yerler ile takas düşünülür.

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