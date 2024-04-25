sahil güvenlik alım yapar mı yaptı mı

arkadaşlar 78 puanım var sanırım 1 ay önce sahil gğvenlik alım yaptı ve 77 ile kapattı bir daha 2022 önlisans puanı ile alım yapar mı sizce teşekkürler

arkadaşlar 78 puanım var sanırım 1 ay önce sahil gğvenlik alım yaptı ve 77 ile kapattı bir daha 2022 önlisans puanı ile alım yapar mı sizce teşekkürler