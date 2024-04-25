KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


25 Nisan 2024 03:57
sahil güvenlik alım yapar mı yaptı mı
arkadaşlar 78 puanım var sanırım 1 ay önce sahil gğvenlik alım yaptı ve 77 ile kapattı bir daha 2022 önlisans puanı ile alım yapar mı sizce teşekkürler

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