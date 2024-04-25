Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Nisan 2024 08:43
2 günlük idari izin alırsam bütün haftanın ek dersi kesilir mi?

Arkadaşlar malum çarşamba 1 mayıs tatil, haftasonu nişan törenim var müdürden 2 günlük idari izin talep edeceğim perşembe günü ve cuma günü için, şimdi bu durumda benim pazartesi ve salı günü için olan ek derslerim de kesilir mi?


Datdiriditdit
Aday Memur
25 Nisan 2024 08:59

Pazartesi salı Çarşamba günü derslerinizin toplamından 15saat maaş karşılığı düşülür kalanı (eğer varsa)ücret alarak alırsınız


bahçesaray
Memur
25 Nisan 2024 09:25
müdür idari izin veremez, mazeret izni istersiniz meb + kaymakamlık verir ya da vermez verdi dersek perşembe ve cuma günkü dersleriniz ekders hesabından düşülür,yani kesilir.

poseidon911
Aday Memur
25 Nisan 2024 10:05
Sınıf öğretmeni iseniz o haftada 1 saat ek ders 2 saat kulüp yada sınıf ek dersi pazartesi salı nöbet tuttuysaniz 3 saatte nöbetten 6 saat ek ders alırsınız, branş öğretmeni iseniz perşembe cuma dersi kesilir 15 te maaş karşılığı düşülür fazla bir şey kalmaz
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