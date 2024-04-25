Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Nisan 2024 09:38
Fetö davasından hagb alınca mesleğe devam edilir mi?

Herkese iyi günler. Aktif görevdeyim. Terör örgütü üyeliği ile açılan davada hagb aldım. Bu durumda emniyet ihraç eder mi?


memuraday-y
Şef
25 Nisan 2024 10:28

Bu konudan dolayı zaten idari soruşturmanız yok mu?


4376
Memur
25 Nisan 2024 10:38

şu an bildiğim kadarıyla yk. savunma vs zarf gelme durumu olmadı

Toplam 2 mesaj

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