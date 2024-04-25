es durumu tayini

herkese merhabalar eşim polis. ben de baska bir kurumda memurum. Eşim mart ayında es durumu dilekçesi verdi hala sonuçlanmadi. Değerlendirilme aşamasında yazıyor. ne zaman cevap gelir işlemler nasıl oluyor yardımcı olursanız çok sevinirim.

herkese merhabalar eşim polis. ben de baska bir kurumda memurum. Eşim mart ayında es durumu dilekçesi verdi hala sonuçlanmadi. Değerlendirilme aşamasında yazıyor. ne zaman cevap gelir işlemler nasıl oluyor yardımcı olursanız çok sevinirim.