Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Nisan 2024 10:02
es durumu tayini
herkese merhabalar eşim polis. ben de baska bir kurumda memurum. Eşim mart ayında es durumu dilekçesi verdi hala sonuçlanmadi. Değerlendirilme aşamasında yazıyor. ne zaman cevap gelir işlemler nasıl oluyor yardımcı olursanız çok sevinirim.

robokopp
Aday Memur
25 Nisan 2024 10:38
Dilekçe Pbs ye düşüp değerlendiriliyor olarak görünüyorsa 1 - 1.5 aya sonuçlanır.

robokopp
Aday Memur
25 Nisan 2024 10:39
Sürekli girip kontrol etmesine gerek yok sonuçlandığı zaman arar bilgi verirler

ColmanınBandanası
Aday Memur
25 Nisan 2024 10:40
Evraklar toplu şekilde çıkıyor yakındır açıklanması, ben eylül ayında verdiğimde kasım ayında açıklanmıştı. Genel atama dönemi olması dolayısıyla biraz daha sarkma olabilir.
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