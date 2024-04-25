Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


25 Nisan 2024 10:18
4/B Sözleşmeli koruma ve güvenlik
öncelikle merhaba arkadaşlar; Aile ve sosyal hiz. bakanlığında koruma ve güvenlik pozisyonunda çalışan arkadaşlarımız şartlar artı ve eksi yönlerini bizimle paylaşabilir mi? yeni başlayacak olan arkadaşlar da bu bilgilendirmelerden faydalanmış oluruz. teşekkürler iyi günler herkese

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