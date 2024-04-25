4/B Sözleşmeli koruma ve güvenlik

öncelikle merhaba arkadaşlar; Aile ve sosyal hiz. bakanlığında koruma ve güvenlik pozisyonunda çalışan arkadaşlarımız şartlar artı ve eksi yönlerini bizimle paylaşabilir mi? yeni başlayacak olan arkadaşlar da bu bilgilendirmelerden faydalanmış oluruz. teşekkürler iyi günler herkese

öncelikle merhaba arkadaşlar; Aile ve sosyal hiz. bakanlığında koruma ve güvenlik pozisyonunda çalışan arkadaşlarımız şartlar artı ve eksi yönlerini bizimle paylaşabilir mi? yeni başlayacak olan arkadaşlar da bu bilgilendirmelerden faydalanmış oluruz. teşekkürler iyi günler herkese