Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Nisan 2024 10:50
EGM fetö yüksek disiplin kuruluna sevk

Arkadaşlar yüksek disiplin kuruluna sevk olan arkadaşlar bilgi paylaşımını burdan yapalım çok sayıda sevk var.

Arkadaşlar zaman aşımı kısmını ilgili yerlere sordum bizim için siz hala örgüt üyesi olarak görüldüğünüz için zaman aşımı yok. Suçu işlemeye devam ediyorsunuz şeklinde değerlendiriliyor. Y

Kısaca işlemediğimiz suçu hala işliyoruz mıamelesi yapacaklar


swat3410
Editor
25 Nisan 2024 11:47

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