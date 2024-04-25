eş durumu özel sektör

.. tarihten itibaren ... adliyesinde zabıt katibi (sicil) olarak görev yapmaktayım görev yapmaktayım ... tarihte evlendim eşim İstanbul ili ... ilçesinde ... şirketinde ... unvanında görev yapmaktadır ... tarihinde evlendim ve halen eşimden ayrı yaşamaktayım. Anayasa'nın 41. maddesi ve Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmasına İlişkin Yönetmelikler çerçevesince aile bütünlüğümün olumsuz etkilenmemesi adına eşimin görev yapmakta olduğu ilde bulunan ... adliyesine uygun olması halinde naklen atamamın veya geçici görevlendirmemin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim..

Tabii ki bunu uygun bir dille yazmak gerekiyor ben özet geçtim kesinlikle durumunuzu eşinizin kaç yıldır orada çalıştığını, yazışma kurallarına uygun ve anlaşılır bir dille yazın. Yazınızın ekine vukuatlı aile nüfus kayıt örneği (ne zaman evlendiğiniz detaylı görünür), eşinize ait ikametgah belgesi, aile cüzdan fotokopisi, eşinize ait sigorta hizmet dökümü, eşinizin çalıştığı şirkete ait güncel çalışan listesi, hesap pusulası ekleyebilirsiniz. En azından ben böyle yaptım, daha garanti ve eşimin orada olduğuna dair daha fazla belge toplamak adına. Eş durumu tayinini suistimal eden çok kişi var çünkü. Söz konusu yer İstanbul olduğundan, ben tayin istediğim zaman bana söylenen şeyi size de söyleyeyim. İstanbul'a tayin talebi komisyonunuz uygun gördüğü takdirde, aksi bir durumunuz yoksa her türlü onaylanıyor :) Personel açığı ve ihtiyacı çok çünkü. Diğer illere göre daha rahat bir süreç sizi bekliyor olacaktır. Hakkınızda hayırlısı olsun.