Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Nisan 2024 11:18
eş durumu özel sektör

2 yıldır katip olarak çalışıyorum nişanlım 3 yıldır özel sektörde büyük bir firmada çalışıyor haziran ayında nikahtan sonra dilekçe verip istanbula tayin isteyeceğim dilekçeme neler eklemem gerekiyor ve dilekçemin dönüşü ne kadar sürer daha önceden böyle tayin olan arkadaşlar varsa yardımcı olabilir mi


katip1988
Aday Memur
25 Nisan 2024 11:26

Sınav atama nakil yönetmeliği madde 25 ve devamı maddelere bakin.

Son 2 yılda 360 gün sigorta istiyor ve evlilik belgesi ayrıca devlet personel başkanlığının

Bide Devlet personel başkanlığı görüşü var 28/06/2016 tarih 3953 sayılı görüşü var. Eş durumu ve diğer durumları topluca sormuşlar okumakta fayda var. Google yazınca çıkıyor bartin üniversitesi paylaşmıştı sanırım ondan baktim bende.


umutsuzkatip
Şube Müdürü
25 Nisan 2024 11:49

.. tarihten itibaren ... adliyesinde zabıt katibi (sicil) olarak görev yapmaktayım görev yapmaktayım ... tarihte evlendim eşim İstanbul ili ... ilçesinde ... şirketinde ... unvanında görev yapmaktadır ... tarihinde evlendim ve halen eşimden ayrı yaşamaktayım. Anayasa'nın 41. maddesi ve Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmasına İlişkin Yönetmelikler çerçevesince aile bütünlüğümün olumsuz etkilenmemesi adına eşimin görev yapmakta olduğu ilde bulunan ... adliyesine uygun olması halinde naklen atamamın veya geçici görevlendirmemin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim..

Tabii ki bunu uygun bir dille yazmak gerekiyor ben özet geçtim kesinlikle durumunuzu eşinizin kaç yıldır orada çalıştığını, yazışma kurallarına uygun ve anlaşılır bir dille yazın. Yazınızın ekine vukuatlı aile nüfus kayıt örneği (ne zaman evlendiğiniz detaylı görünür), eşinize ait ikametgah belgesi, aile cüzdan fotokopisi, eşinize ait sigorta hizmet dökümü, eşinizin çalıştığı şirkete ait güncel çalışan listesi, hesap pusulası ekleyebilirsiniz. En azından ben böyle yaptım, daha garanti ve eşimin orada olduğuna dair daha fazla belge toplamak adına. Eş durumu tayinini suistimal eden çok kişi var çünkü. Söz konusu yer İstanbul olduğundan, ben tayin istediğim zaman bana söylenen şeyi size de söyleyeyim. İstanbul'a tayin talebi komisyonunuz uygun gördüğü takdirde, aksi bir durumunuz yoksa her türlü onaylanıyor :) Personel açığı ve ihtiyacı çok çünkü. Diğer illere göre daha rahat bir süreç sizi bekliyor olacaktır. Hakkınızda hayırlısı olsun.

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