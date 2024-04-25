Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


25 Nisan 2024 11:50
Tarım bakanlığı tebligat gelmeye başladı

Aydın var mı tebligatlar gelmeye başlamış toplu atama diyorlardı


memleketi
25 Nisan 2024 12:04

nereden öğrendiniz


Klncemre2344
Aday Memur
25 Nisan 2024 12:16

Banada geldi


oguz3801
Aday Memur
25 Nisan 2024 12:18

tebligat mı geldi.

Klncemre2344, 1 saat önce

Banada geldi


Tubitubi.
25 Nisan 2024 12:18

Hangi iller geldi acaba


oguz3801
Aday Memur
25 Nisan 2024 12:19

il müdürlükleri mi tebligatları yazıyor. kimlere geldi


oguz3801
Aday Memur
25 Nisan 2024 12:21

il müdürlüğünü aradım. yazı felan gelmedi dediler


aliyesldg
Aday Memur
25 Nisan 2024 12:23

Merkez yazar kardeşim

oguz3801, 1 saat önce

il müdürlükleri mi tebligatları yazıyor. kimlere geldi


oguz3801
Aday Memur
25 Nisan 2024 12:24

sana tebliğ geldi mi

aliyesldg, 1 saat önce

Merkez yazar kardeşim


Memur383
Aday Memur
25 Nisan 2024 12:40
Kayseri deyim şoförlük kazanmıştım, gelmedi tebligat, e tebliğ gelmeye başladıysa inşallah yarına herkese gelir

memurbeydiyiceksiniz
Aday Memur
25 Nisan 2024 12:58
eskişehir için gelmedi

aliyesldg
Aday Memur
25 Nisan 2024 13:04

Urfa şimdi. Arkadaşım arandı gel diye


Polis adayı 4234
25 Nisan 2024 13:13

Arkadaşlar e tebligatı hangi adrese gönderiyorlar ? İstanbul'a atanan arkadaşlara tebligat geldi mi var mı araniz da ?


oguz3801
Aday Memur
25 Nisan 2024 13:24

atandığınız il müdürlüğünün personel işlerini arayıp bilgi alan oldu mu? ne diyorlar acaba


Tubitubi.
25 Nisan 2024 13:35

E devlet -uets

Polis adayı 4234, 32 dk. önce

Arkadaşlar e tebligatı hangi adrese gönderiyorlar ? İstanbul'a atanan arkadaşlara tebligat geldi mi var mı araniz da ?


rebciniz
25 Nisan 2024 13:37
baika bir başkığın altına arkadaşım aradı tebliğ gelmeyecek dedi yazmışsın burda farklı konuşuyorsun
aliyesldg, 41 dk. önce

Urfa şimdi. Arkadaşım arandı gel diye


aliyesldg
Aday Memur
25 Nisan 2024 13:38

Malatya'daki bir kişi arandı az önce


aliyesldg
Aday Memur
25 Nisan 2024 13:39

Boş konuşma tebligat gelmicek demişler aradılar gel başla diye onca kişi yazmış geldi diye

rebciniz, 8 dk. önce
baika bir başkığın altına arkadaşım aradı tebliğ gelmeyecek dedi yazmışsın burda farklı konuşuyorsun
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