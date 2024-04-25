Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


25 Nisan 2024 12:04
Ders Verme Yükümlülüğü Olmayan Öğretim Görevlisi Özlük Hakları

Bir devlet üniversitesinde ders verme yükümlülüğü olmayan öğretim görevlisi olarak rektörlüğe bağlı olarak çalışmaktayım. Hafta içi akşam, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde ek mesailere kalıyorum. Ek mesai ücreti hiç almadım.Bu ek mesailerin ücret olarak karşılığı nedir? Ek ders olarak mı değerlendirilmesi gerekiyor?


dharma3535
25 Nisan 2024 12:15

Yönetimden ek mesai ücreti talebinde bulunmak istiyorum ancak görev süresi yenilenmemesi gibi bir endişeye de sahibim. Bilgi sahibi arkadaşlardan bilgilendirme yapmasını rica ederim.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023 Ekim Dönemi Doçentlik Başvuruları2024 Akademik Kadro İzinleri2024 Mart Dönemi Doçentlik BaşvurularıDoçentlik Başvurusu Başarısız Olanlar veya Etik İhlal ile Suçlananlar İdari Dava Açmalımı?Araştırma görevlisi bölüm başkanına çay götürür mü?Doçent Adayları Hakkında Yapılan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İncelemeleriAsgari Başvuru Şartlarını Sağlamamıştır Kararı Gereğince Adayın Başvurusu İptal Edildi Grubu2022 Mart Doçentlik Başvuruları2023 Mart Doçentlik Başvuruları - Sorular, cevaplar, gelişmelerYabancı Dil Geçerlilik Süresi

Sözlük

çiçek toprağı 1 böcek 1 evi boyatmak 1 heidi 1 akrep burcu dolunayı 2 nightcrawler 1 güne bir söz bırak 2 açık düşürmek 1 Kadınlar ve Erkekler Arasındaki Farklılıklar 5 yarma aşı 1

Son Haberler

'Ailenin içinin boşaltılması insanlığa karşı yapılmış en büyük saldırılardan birisidir'Dışişleri'nden Şili Temsilciler Meclisi'ne tepkiTrabzon'da tünelde 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybettiToz taşınımı uyarısı: Mümkün olduğunca dışarı çıkmayınÇorum'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?