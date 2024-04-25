Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Nisan 2024 12:12
Şoför olarak Şanlıurfa (Hilvan) dan Diyarbakıra becayiş arıyorum

Hilvan devlet hastanesinde sözleşmeli olarak şoför olarak atandım. Diyarbakır da görev yapan meslektaşlarımın Urfa'ya yakın olan Hilvan ilçesine becayiş olarak gelmek isteyen varsa benimle iletişime geçebilirler.


hezargol
Aday Memur
25 Nisan 2024 13:35

Eski yönetmeliğe göre 1 yıl sonunda becayiş vardı sanki. Ama en son değişikliğe göre 4 yıl boyunca sağlık ve can güvenliği gerekçeleri dışında yer değişikliği olmuyor

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