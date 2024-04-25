Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Nisan 2024 12:23
Sağlık bakanlığı sosyolog

Arkadaşlar ben İstanbul'da sosyologum mesleğimiz ile ilgili bir birliktelik oluşturalım isterim çalıştığımız yerler o yerlerdeki birimler maaslarimiz özlük haklarımız sıkıntılarimiz eğitimler yüksek lisans doktora gibi

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