Sigara içmeye izin vermeyen okul müdürü

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : "eskiyara"Pangaea
Çok Yazılan Konular
MEB GYS TercihKılık kıyafetÖğretmenlik meslek kanunu müjde geldi!!!Nöbet ek dersi 5 saate çıkarılmalıdırAmiri Cimere şikayet etmekÖdül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.İl içi mazerette il ve ilçe emri verilir mi?Rotasyon ne zaman gelecekOkullarda idareci sayısı yeniden düzenlenmeli.Memurluktan öğretmenliğe gecis
Sözlük
Son Haberler
'Ailenin içinin boşaltılması insanlığa karşı yapılmış en büyük saldırılardan birisidir'Dışişleri'nden Şili Temsilciler Meclisi'ne tepkiTrabzon'da tünelde 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybettiToz taşınımı uyarısı: Mümkün olduğunca dışarı çıkmayınÇorum'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
Editörün Seçimi
Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?