Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Nisan 2024 12:26
Sigara içmeye izin vermeyen okul müdürü

Bir öğretmenin tenefüs aralarında okuldan çıkıp sigara içmesine müsaade etmeyen müdür şikayet edilebilir mi? Her ne kadar okulda sigara içmek yasak olsa da öğretmenin sigara içmesi yasak değil. Sigaraya olan şahsi nefretinden kaynaklı öğretmene de azap çektiemek doğru değil.

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