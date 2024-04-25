Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


25 Nisan 2024 12:30
Yürütme Durdurma Kararı İtirazı Kaç Gün İçinde Sonuçlanır?

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KAÇ GÜN İÇİNDE AÇIKLAR KARARINI ACABA BİM'DEKİ DOSYA AÇILIŞ TARİHİ 18/04/2024

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