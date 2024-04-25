Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


25 Nisan 2024 12:41
Çorlu tren kazasında 17 yıla kadar hapis

Çorlu?da 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası davasında karar açıklandı.

Mühendis müdür sorumluların bulunduğu birçok amir yargılandı.

17 yıla kadar hapis cezası verildi.

2018 yılında meydana gelen kazada 328 kişide yaralanmıştı.


sahip35
Müsteşar
25 Nisan 2024 13:04

dönemin bakanı ahmet arslan

kaza davası hakkında akparti ne diyecek

Toplam 1 mesaj

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