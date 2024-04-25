Bankalar kredi vermiyor

yapılandırılan kredi mi var? Maalesef bende de var.Ve boyun bankalar yapılandırılaan kredi olduğunu görüyor. Puanın 1500 bile olsa hiçbir bankadan 1 kuruş ek hesap arttıramazsın,1 kuruş kredi çekemezsin taa ki yapılandırılan kredi bitene kadar. böyle bi durum varsa bankalardan umudunu kes

yapılandırılan kredi mi var? Maalesef bende de var.Ve boyun bankalar yapılandırılaan kredi olduğunu görüyor. Puanın 1500 bile olsa hiçbir bankadan 1 kuruş ek hesap arttıramazsın,1 kuruş kredi çekemezsin taa ki yapılandırılan kredi bitene kadar. böyle bi durum varsa bankalardan umudunu kes