Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Nisan 2024 13:41
Bankalar kredi vermiyor

Bankalar 1000 lira bile vermiyor başka nereden kredi bulabilirim


Biçare24
Aday Memur
25 Nisan 2024 13:59

Bu soruma saçma sapan şaka gibi cevaplar vermeyin acil ihtiyacımdan dolayı soruyorum


Fenerbahce19.07
Memur
25 Nisan 2024 14:00
Kk dan altin telefon vs alip nakite çevirebilirsiniz ama plansiz is yapma daha dibe gidersin

rebirthgokhan
Şef
25 Nisan 2024 14:01

milletin ne yazmasını bekliyorsun? banka kredi vermiyor, kuyumcular kartla komisyon karşılığı al sat yaptırmıyor vs. git tefeciye o zaman ne yazalım?


Biçare24
Aday Memur
25 Nisan 2024 14:05

Kredi kartıyla nasıl alınıyor

Fenerbahce19.07, 2 saat önce
Kk dan altin telefon vs alip nakite çevirebilirsiniz ama plansiz is yapma daha dibe gidersin

Nasuhbey
Şef
25 Nisan 2024 14:30

Elinde araç mal varsa sat kurtul skntidan Allah yardımcın olsun


Polisc
Aday Memur
25 Nisan 2024 14:35
acilen kumarı bırakmalısın

Mustfa4444
Memur
25 Nisan 2024 15:26
yapılandırılan kredi mi var? Maalesef bende de var.Ve boyun bankalar yapılandırılaan kredi olduğunu görüyor. Puanın 1500 bile olsa hiçbir bankadan 1 kuruş ek hesap arttıramazsın,1 kuruş kredi çekemezsin taa ki yapılandırılan kredi bitene kadar. böyle bi durum varsa bankalardan umudunu kes

2010ekk
Aday Memur
25 Nisan 2024 15:43
Kredi kartı limitin var ise trendyol ya da hepsiburada gibi siteler üzerinden altın alıp daha sonra bozdurabilirsin
Toplam 8 mesaj

Çok Yazılan Konular

Taltif ücretleri hesaplara yatmışTrafikçilere bayram ödüllendirmesiEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıİcralık polisler tek başlıkSeçimde görevli olmamıza rağmen listeye ismimiz yazılmadı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarDüğünüm olmasına rağmen senelik izin vermiyorlarEş durumu mazeret ataması2024 genel atama dönemi2. şark hizmet süresi minimum ne kadar süredir?

Sözlük

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı 4 yavaş 1 hafta 1 Bugün olanlar 2 güne bir söz bırak 2 akrep burcu dolunayı 2 nightcrawler 1 ibibik 1 Kadınlar ve Erkekler Arasındaki Farklılıklar 4 çöl tozu 1

Son Haberler

Şampiyonaya giden U-18 futbolcularından tır şoförüne yardımAyhan Bora Kaplan, Fransa'ya dükkan açmaya giderken yakalanmışSultan 4 yaşında, katili amca oğlu 14 yaşındaAYM Başkanı Özkaya: Yargı organları arasında iyi bir iletişime ihtiyaç varKonya'da YRP'li belediye başkanı, partisinden istifa etti

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?