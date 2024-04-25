Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Nisan 2024 14:24
Devamsız öğrenci

Öğrencilerimizden bir tanesi aralıktan itibaren okulu bıraktı bunla ilgili veli ile görüştüğümize dair tutanak yazmamız gerekiyor fakat veliyi aradım açmadı maalesef ulaşamadım. Görev yerim kasabada diğer öğrenciler okulu sınavlarının düşük olmasından dolayı bıraktığını söylediler. Bu durumda tutanağa ne yazmam gerekiyor?


Velocıraptor
Genel Müdür
25 Nisan 2024 14:44
sınıf öğretmeni ve 1 idareci ikamet adresine gider ve veli ile görüşür. sonrasında görüşme içeriğini raporlar. Veli adresinde değilde bu durum tutanak altına alınır.

Sevdim-Seni
Genel Müdür
25 Nisan 2024 16:03

Öğrenci kaç yaşında, hangi kademe,

eksik bilgiler var.

14 yaşına gelmeden kimse okulu bırakamaz,

veliye ulaşılırsa durum anlatılır, devamsızlık komisyonu tutanak tutar kendileri imzalar. Veliye zorla imza attırılmaz. Bulunamadıysa da bulunamadı yazılır. Bulundu ve yine de göndermiyorsa devamsızlık kayıtlarıyla birlikte tutanak üst yazıyla ilçeye gönderilir. Ceza işlemi uygulanır.

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