Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Nisan 2024 14:38
Beylikdüzü devlet hastanesi nasıl

Arkadaşlar beylikdüzü devlet hastanesinin çalışma şartları, servislerin yoğunluk durumu ve ulaşımı nasıl acaba? Bilen varsa yazarsa minnettar olurum.

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