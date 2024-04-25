Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Nisan 2024 14:39
Uzvun ampute olması nedeni ile gih olur muyum?

Sivilde makine sol işaret parmağımı kopardı yarısı yok atış elim sağ süreç nasıl işler gih için hakkım olurmu teşekkür ederim

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