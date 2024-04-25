Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


25 Nisan 2024 15:38
yurtdışı memur olarak çalışma olanağı(göç dairesi,diyanet vb. gibi kurumlar)

merhaba göç dairesinde çalışan varsa yurtdışında çalışma olanakları hakkında bilgi almak istiyorum. birde her kamu kurumda yurtdışı olanağı mevcut mu en çok diyanet,dışişleri,göç dediler.eğer nu konuda gerekli şartları hakkında bilgi sahibi olan varsa yazarsa çok memnun olurum.teşekkürler..

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