Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Nisan 2024 15:48
yöneticilikten öğretmenliğe dönen yöneticilerin tekrar yönetici olmak isteği ie ilgili

yöneticilikten öğretmenliğe ildışı atamayla dönen 15 yıllık md yrd gittiği ilde sadece ayrıldığı md yrd ye mi yoksa mdr baş yrd ve md yrd ye başvurabilir mi


Sevdim-Seni
Genel Müdür
25 Nisan 2024 15:58

sınavsız geri dönüş döneminde sadece eşit veya alt kadroya başvurabilir.

isteğe bağlı il dışı ataması bir yıl bekleme süresine tabii,,

mazeret atamasıyla gelenlere ancak bekleme yok

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