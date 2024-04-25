KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


25 Nisan 2024 16:23
Merkezi atamaya kadar yeni alım olur mu

Arkadaşlar temmuza kadar yeni ilan açarlar mı?

Yoksa kurumlar merkezi atamayı bekleyelim diyebilirler mi?


Kpsbirincisi
Genel Müdür
25 Nisan 2024 16:49

Açılıyor zaten ilanlar

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