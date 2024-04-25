Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Nisan 2024 16:35
Sandık görevlileri ücretleri alan varmı?
Sandık görevlileri

Arizonalı
Memur
25 Nisan 2024 17:15
var bugün yattı

west19
Şef
25 Nisan 2024 17:35
Türkiye geneli herkese aynı anda yatar. .
Arizonalı, 2 saat önce
var bugün yattı

ertasd
Aday Memur
25 Nisan 2024 17:59

İlçeler arasında bile paranın yatma süresinde fark oluyor.

west19, 1 saat önce
Türkiye geneli herkese aynı anda yatar. .
Toplam 3 mesaj

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