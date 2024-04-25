Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Nisan 2024 17:00
Promosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiası

yıl sonuna kadar promosyon güncellemesi yapılacağı ve 57 bin olacağı söyleniyor gruplardan atılan bilgi notu umarım doğruluk payı vardır


Android60
Genel Müdür
25 Nisan 2024 17:13

Balon arkadaş ne güncellemesi güncelleme felan olmaz


Küçük polis
Şef
25 Nisan 2024 17:13

Çoook beklersin...


Kadrocupoliss
25 Nisan 2024 18:13

İmkanı yok


aericon
Şef
25 Nisan 2024 18:38

biz başka bakanlıktamı çalışıyoruz bize iyi yada olumlu bügüne kadar ne yapılmış güldürdü

Toplam 4 mesaj

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