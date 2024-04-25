Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


25 Nisan 2024 17:32
Söke tayeme atanan var mı

Söke tayeme atanan var mı

Çok Yazılan Konular

Tarım bakanlığı tebligat gelmeye başladıTarım bakanlığı arşiv araştırmasıTarım bakanlığı koruyucu giyimKurumlar arası geçiş5 mayıs tarım bakanlığı arşiv araştırmasıTarim ve Orman Bakanligi göreve başlama 2024Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Koruyucu Giyim YardımıMkü 139 personel alımı sonuçları açıklandıSanayi bakanlığı esnek çalışma?iş sonu tazminatı

Sözlük

ibibik 1 Obsidyen 1 Bugün olanlar 2 çiçek toprağı 1 göstergebilim 1 Kadınlar ve Erkekler Arasındaki Farklılıklar 4 halfeti gülü 1 açık düşürmek 1 evi boyatmak 1 akrep burcu dolunayı 2

Son Haberler

Tartıştığı sürücüyü tornavidayla öldüren kurye yakalandıBorsa günü düşüşle tamamladıKafasına ve ayaklarına poşet takarak hırsızlık yapan zanlı tutuklandıİmamoğlu'nun 'ihaleye fesat karıştırma'dan yargılanmasına devam edildiÇAYKUR'a 1072 mevsimlik işçi alınacak

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?