Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Nisan 2024 17:55
Öğretmenlere hizmet içi eğitimler başlıyor

Öğretmenlerin yeni programı nasıl uygulayacaklarına ilişkin soruya Bakan Tekin, "Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Müdürlüğümüz, ilgili eğitim öğretim daireleri, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımız, programların kesin onay sürecini tamamladığımız andan itibaren başlamak üzere öğretmen arkadaşlarımızın hizmet içi eğitim sürecine tabi tutulmalarına dair bir takvim oluşturuyor. Programlar onaylandığı an, takvim hayata geçecek ve şu andan itibaren eylül ayına kadar öğretmen arkadaşlarımızı bu anlamda yeni programın mantığı, felsefesi ve uygulanmasıyla ilgili olarak çok ciddi bir hizmet içi eğitim sürecini başlatmış olacağız

https://www.memurlar.net/haber/1099815/yeni-mufredat-yarin-aciklanacak-iste-detaylar.html


Tarihhçiiiiii
Memur
25 Nisan 2024 17:58
Bir aylık ciddi eğitim çok doğru olur ben destekliyorum

Yamyamav
Şef
25 Nisan 2024 18:19

Bence kesinlikle olmalı. Ama online. Yüz yüze olsa slaytı açıp okuyacagini bilmeyen yoktur

Toplam 2 mesaj

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