Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Nisan 2024 17:57
Maaş müşterisi eft ücreti

Arkadaşlar yeni anlaşma yapılan banka saat 4 den sonra eft ücreti kesiyor, saat tam 4 ü 1 geçe eft yaptım 4 küsür lira kesti

Eski banka hiç bir saatte ücret kesmiyordu

Bu gaksızlık değil mi, banka değişikliğini bize sormuyorlar ve bu şekilde mağdur oluyoruz

Bir çok ödemem eski bankama geliyor, ödemeyi eski bankamdan yapıyorum ama artık o da ücret kesiyor

Bu konuda çalışanın söz hakkı olmalı

Üç kuruş promosyon için bankamı değişmek istemiyorum ben, herkes kendi bankasını seçmeli


Prettypelin
Şef
25 Nisan 2024 17:59

Devlet bir yaptırım uygulamalı eft ücreti olmamalı, çok anlamsız bir ücret zaten neden para veriyorum efty

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