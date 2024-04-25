Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Nisan 2024 18:10
Polislerin saç sakal traş masrafı

Gündeme getirilmesi gerekiyor bunun. Malum çoğu polisin saç sakal kesme zorunluluğu var. Haliyle bunun da bir masrafı var. Eskiden berberin 10 lira olduğu zamanlarda sıkıntı yoktu. Ancak şu an en kötü berber traşa 200 lira alıyor. Hadi saçı berberde hallettin. Peki ya sakal? Gilette'nin başlıklarının tanesi olmuş 150 lira. Bu konuda bir çözüm gerekiyor.

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