Kamuda çalışan mühendislerin maaşları branştan branşa değişiyor mu ?

Hem üniversite giriş puanı daha yüksek, hem daha zor bir üniversite eğitimi hem de kpss puanı ile daha yüksek ataması olan mühendis branşları daha yüksek maaş alıyor mu ?

Tıp da durum nasıl ? Tıpta ameliyat parasından tutulan branşlar daha fazla maaş alıyor sanırım.

Öğretmenlikte ise tutulan branşlar özel dersden daha fazla maaş alıyor sanırım.

Peki bu durum kamu mühendislerinde nasıl ?