Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Nisan 2024 18:13
Trafik taltifi ne zaman hesaplara yatırılır

Diğer maaşla birlikte mi olur daha önceden yatar mı beyler


Police444
Memur
25 Nisan 2024 18:15

En geç haftaya yatar


Garibanpol
Aday Memur
25 Nisan 2024 18:20
5954 TL haftaya yatacak

Kadrocupoliss
25 Nisan 2024 18:25

İnşallah beyler haftaya cumaya kadar yatarsa cok güzel olur borçlarımızı öderiz


Umut1903
Aday Memur
25 Nisan 2024 18:59

6000 kesinleştimi gencler


Kadrocupoliss
25 Nisan 2024 19:03

Bir önceki trafik taltifi 2 ay sonra yatırılmış dostum kesin mi haftaya olacağı

Police444, 7 saat önce

En geç haftaya yatar


Kadrocupoliss
25 Nisan 2024 20:26

İnşallah

Garibanpol, 7 saat önce
5954 TL haftaya yatacak
Toplam 6 mesaj

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