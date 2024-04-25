Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Nisan 2024 18:13
TRAFİK TALTİFİ NE ZAMAN YATAR

Diğer maaşla birlikte mi olur daha önceden yatar mı beyler


Police444
Memur
25 Nisan 2024 18:15

En geç haftaya yatar


Garibanpol
Aday Memur
25 Nisan 2024 18:20
5954 TL haftaya yatacak

Kadrocupoliss
25 Nisan 2024 18:25

İnşallah beyler haftaya cumaya kadar yatarsa cok güzel olur borçlarımızı öderiz

Toplam 3 mesaj

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