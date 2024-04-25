Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Nisan 2024 19:12
Taşeron Zabıtadan farklı memuriyete geçiş hk.

Merhabalar, şuanda belediyenin taşeron şirketinde zabıta olarak görev yapıyorum. Yeni ikm alımında kazanırsam şirketten istifa edip sorunsuz bir şekilde ceza almadan ikmye geçebilirmiyim?

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