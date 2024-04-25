Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Nisan 2024 19:34
Macbookta dys çalışır mı?

başlıkta belirtildiği gibi macbookta dys çalışıyor mu yoksa sadece windows ta mı çalışıyor dys?


metal3
Aday Memur
25 Nisan 2024 23:22
dys yakında tarih oluyor...

Sevdim-Seni
Genel Müdür
25 Nisan 2024 23:25

Java varsa çalışır

ki vardır

Toplam 2 mesaj

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