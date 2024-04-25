Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


25 Nisan 2024 19:43
Birazda Gülelim Değil Mi?

Kocaman adamın yaptığına bakar mısınız? Gülerken acıdım ben

https://www.youtube.com/watch?v=RR-U9YnKNPg

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