KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


25 Nisan 2024 21:00
eş durumu tayin

benim aday memurluğum yeni bitti kız arkadaşım da bu sene mezun olup kpssye giricek ebe olarak atanıcak benim çalıştığım şehre atanamazsa nikah kıyıp eş durumunda yanıma gelebilir mi veya ben mi onun yanına gönderirler ve bu süreç tahminen ne kadar sürer

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