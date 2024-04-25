Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Nisan 2024 21:01
Yapmayın... 45 dakikalık mülakat ile öğretmen niteliği ölçülemez

Yapmayın... 45 dakikalık mülakat ile öğretmen niteliği ölçülemez


lutt
Şube Müdürü
25 Nisan 2024 21:54

@Necati1965

·

1 sa

Eğitimci olmayandan, MEB?e bakan, bakan yardımcısı, genel müdür oluyor, hiçbirisine mülakat yapılmıyor ama eğitim fakültesi mezununa, öğretmen olarak atanacağı zaman, yeterliliği şüpheli kişiler tarafından bilgisini ölçmek için mülakat yapılacağı söyleniyor. Sözün bittiği yer.


Yamyamav
Şef
25 Nisan 2024 22:07

Umrumda değil. Kim ne yapıyorsa yaptım. Bıktım valla artık

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