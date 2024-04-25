Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Nisan 2024 21:08
Ekys puani

Gecen yil ekys puanimi kullanarak sozluyede girip mudurluk tercihinde bulundum ;ancak hicbir yer gelmedi.Yani bir yere müdür atanamadim.Bu yil gecen yilin ekys puanimi kullananilirmiyim?Cevaplarinizi bekliyorum arkadaslar.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
25 Nisan 2024 21:27

Eger mülakata katıldı iseniz kullanabilirsiniz


poseidon911
Aday Memur
25 Nisan 2024 22:18
gecen sene mülakata katılsanızda katilmasanızda kullanabilirsiniz bu sene mülakata girin
Toplam 2 mesaj

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