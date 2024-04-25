Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Nisan 2024 22:08
Elektronik sınava gitmeme cezası

hafta sonu e sınav sadece 1 yıl ceza mı alınıyor soruşturma açılıyor mu bilgisi olan yazabilir mi


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
25 Nisan 2024 22:18

bizim okulda bu sene yaşandı aynı durum, soruşturma falan yok sadece 1 yıl cezası verdiler, mebbisten başvurulan bütün sınavları kapsıyor

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